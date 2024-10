Temenos Aktie News: Temenos verbilligt sich am Mittag

Die Temenos-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 63,45 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'198 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Temenos-Aktie ging bis auf 62,95 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 63,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 32'650 Temenos-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,68 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 29,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 52,65 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Temenos gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 224.66 Mio. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209.13 Mio. CHF in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Temenos am 18.02.2025 vorlegen. Am 28.10.2025 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch