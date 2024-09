Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die Swissquote-Papiere um 12:28 Uhr 1,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'271 Punkten liegt. Die Swissquote-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 305,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 300,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'092 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 312,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 CHF je Swissquote-Aktie. Swissquote liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38.99 Mio. CHF gelegen.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Swissquote veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Swissquote im Jahr 2024 18,80 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch