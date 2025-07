Swissquote Aktie News: Swissquote verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Swissquote-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 531,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 16'697 Punkten liegt. Die Swissquote-Aktie zog in der Spitze bis auf 531,00 CHF an. Im Tief verlor die Swissquote-Aktie bis auf 526,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 528,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 908 Swissquote-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 545,50 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swissquote-Aktie 2,73 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,00 CHF am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 54,43 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 6,00 CHF an Swissquote-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,11 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swissquote am 04.03.2014. Das EPS lag bei 0,43 CHF. Im letzten Jahr hatte Swissquote einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 38.99 Mio. CHF gegenüber 38.99 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Swissquote-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,41 CHF je Aktie in den Swissquote-Büchern.

