Swissquote Aktie News: Swissquote steigt am Nachmittag

Um 04:28 Uhr sprang die Swissquote-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 279,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'307 Punkten notiert. Die Swissquote-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 279,80 CHF. Mit einem Wert von 271,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'707 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 306,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Swissquote-Aktie ist somit 9,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 158,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swissquote-Aktie 43,45 Prozent sinken.

Nach 4,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,52 CHF je Swissquote-Aktie. Swissquote liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Swissquote hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.99 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Swissquote wird am 13.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Swissquote-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Swissquote im Jahr 2024 18,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch