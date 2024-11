Swissquote Aktie News: Swissquote am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Swissquote-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 329,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 15'483 Punkten notiert. In der Spitze legte die Swissquote-Aktie bis auf 334,80 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swissquote-Aktie bisher bei 328,20 CHF. Bei 332,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 10'527 Swissquote-Aktien gehandelt.

Am 14.11.2024 markierte das Papier bei 344,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 4,43 Prozent wieder erreichen. Am 11.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swissquote-Aktie 70,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 CHF an Swissquote-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 CHF. Am 04.03.2014 lud Swissquote zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF gegenüber 0,43 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umgesetzt.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Swissquote veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Swissquote.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,54 CHF je Aktie belaufen.

