Novo Nordisk-Aktie fester: Medicare und Medicaid decken Adipositas-Medikamente nicht weiter ab

Die Entscheidung ist ein Schlag für jene Amerikaner, die von den staatlichen Krankenversicherungsprogrammen abgedeckt sind und deren Hilfe bei der Bezahlung der beliebten, aber teuren Medikamente in Anspruch nehmen wollten.

Die Regierung liess jedoch die Möglichkeit offen, die Entscheidung später zu revidieren. Eine Sprecherin des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) sagte, dass eine Ausweitung der Kostenübernahme für die Adipositas-Medikamente "zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen ist". Sie sagte, das CMS könne die Entscheidung nach einer weiteren Prüfung des "potenziellen Nutzens" und der "relevanten Kosten", einschliesslich der Kosten für die staatlichen Medicaid-Agenturen, überdenken.

Der Vorschlag, der im November letzten Jahres veröffentlicht wurde, hätte es Medicare und Medicaid erlaubt, weit verbreitete Medikamente wie Wegovy von Novo Nordisk und Zepbound von Eli Lilly für Millionen von Versicherten zu bezahlen, die an Fettleibigkeit leiden. Eine Sprecherin von Lilly sagte, das Unternehmen sei enttäuscht von der Entscheidung. "Es ist nicht die beste Lesart des Gesetzes und beeinträchtigt den Zugang der Patienten zu Adipositas-Behandlungen", sagte sie.

Novo Nordisk könnte Einführung von Wegovy in Indien wohl vorziehen

Novo Nordisk erwägt einem Agenturbericht zufolge, seine Gewichtsabnahme-Spritze Wegovy in Indien früher als geplant auf den Markt zu bringen, um dem US-Konkurrenten Eli Lilly besser Paroli bieten zu können. Wegovy könnte möglicherweise schon in den nächsten Monaten in Indien verkauft werden, früher als das ursprüngliche Ziel 2026, berichtet Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Der dänische Konzern, zu dessen Produkten auch das Diabetes-Medikament Ozempic gehört, lehnte eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab.

Die Novo Nordisk-Aktie kletterte um 0,47 Prozent auf 434,05 NOK.

DOW JONES