Swissquote Aktie News: Swissquote büsst am Donnerstagmittag ein

Die Swissquote-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 343,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 15'604 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swissquote-Aktie bisher bei 338,20 CHF. Bei 350,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Swissquote-Aktie belief sich zuletzt auf 25'676 Aktien.

Am 09.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 366,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,70 Prozent könnte die Swissquote-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 4,30 CHF an Swissquote-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swissquote am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 38.99 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swissquote 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Experten taxieren den Swissquote-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,25 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch