Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittag schwächer

Die Swissquote-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 359,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'641 Punkten realisiert. Die Swissquote-Aktie sank bis auf 357,40 CHF. Bei 364,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'172 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2024 markierte das Papier bei 366,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 193,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,16 Prozent.

Swissquote-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 CHF aus. Swissquote gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 CHF je Aktie in den Büchern standen. Swissquote hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.99 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Swissquote Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 12.03.2026 wird Swissquote schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,25 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch