Swissquote Aktie News: Swissquote verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Bei der Swissquote-Aktie liess sich um 04:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 302,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 16'118 Punkten steht. Die Swissquote-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 302,80 CHF. Die Swissquote-Aktie sank bis auf 298,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 301,20 CHF. Bisher wurden heute 7'575 Swissquote-Aktien gehandelt.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 312,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 3,30 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 47,79 Prozent Luft nach unten.

Nach 4,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 CHF je Swissquote-Aktie. Am 04.03.2014 hat Swissquote die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,43 CHF. Im letzten Jahr hatte Swissquote einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Swissquote ein EPS in Höhe von 18,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch