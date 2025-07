Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr ging es für das Swissquote-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 442,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'608 Punkten steht. Die Swissquote-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 443,40 CHF aus. Bei 441,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'736 Swissquote-Aktien.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 494,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 242,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,25 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,99 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2024. Swissquote veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,43 CHF gegenüber 0,43 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Swissquote am 14.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Swissquote.

In der Swissquote-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,06 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swissquote-Aktie

Swissquote-CEO: Es muss etwas an den Märkten passieren, damit die Leute handeln - Aktie höher

Swissquote-Aktie etwas fester: Swissquote profitiert von hoher Marktvolatilität

Studie belegt: Finanzplatz Schweiz bleibt Rückgrat der Volkswirtschaft