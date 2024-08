Swisscom Aktie News: Swisscom verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Mit einem Wert von 525,00 CHF bewegte sich die Swisscom-Aktie um 04:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 11'891 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 526,50 CHF. Die Abwärtsbewegung der Swisscom-Aktie ging bis auf 522,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 522,00 CHF. Zuletzt wechselten 27'278 Swisscom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 559,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 486,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 22,00 CHF. Swisscom gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,36 CHF gegenüber 7,84 CHF im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent auf 2.75 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

In der Swisscom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 32,29 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch