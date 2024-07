Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 510,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 12'081 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Swisscom-Aktie bei 511,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 508,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swisscom-Aktien beläuft sich auf 27'841 Stück.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 565,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.05.2024 bei 486,80 CHF. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 4,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 22,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 22,00 CHF aus. Swisscom liess sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,78 CHF gegenüber 8,53 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.75 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Swisscom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 32,57 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch