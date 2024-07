Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag gesucht

Das Papier von Swiss Re legte um 04:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 110,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 12'376 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,25 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 110,65 CHF. Bisher wurden via SIX SX 165'141 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Am 23.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 83,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,30 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,22 USD je Wertpapier. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 13,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch