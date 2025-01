Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag gefragt

Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 730,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 12'217 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 731,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 725,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'233 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 739,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Mit einem Zuwachs von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 592,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,92 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 35,40 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 33,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 13.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 42,19 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

EU-Kommission billigt Finanzspritzen