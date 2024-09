Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Die Sonova-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 295,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 12'095 Punkten steht. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 299,50 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 294,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 298,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'062 Sonova-Aktien umgesetzt.

Bei 307,10 CHF markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,03 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 205,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 43,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,42 CHF, nach 4,30 CHF im Jahr 2024.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 25.11.2025.

Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,37 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch