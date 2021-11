So sieht das Depot von Bill Ackman im dritten Quartal aus

A A

Bill Ackmans Pershing Square Capital Management hat im dritten Quartal dieses Jahres im Portfolio nur wenig bewegt. Ausser bei einem Investment, dieses wurde komplett verkauft.

Analysen Kaufen Verkaufen Im dritten Quartal 2021 hat Bill Ackman insgesamt nur wenig in seinem Depot verändert. Allerdings hat er seine Beteiligung an Agilent Technologies vollständig abgestossen. Noch im zweiten Quartal hielt Pershing Square Capital 11'695'838 Anteile des Unternehmens. Ein Blick auf das sogenannte 13F-Formular, das das Unternehmen regelmässig bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen muss, lässt ebendiese Veränderungen im Detail erkennen. Das Formular weist aus, wie gross die Beteiligungen von Pershing Square Capital Management an den im Depot enthaltenen Unternehmen sind. Im Ranking sind die Aktieninvestments des Ackman-Unternehmens im dritten Quartal 2021 aufgeführt. Redaktion finanzen.ch

