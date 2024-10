Sika Aktie News: Sika steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 248,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'204 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sika-Aktie legte bis auf 250,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 248,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Sika-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155'717 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 15,87 Prozent wieder erreichen. Bei 206,90 CHF fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.

Am 25.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,94 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch