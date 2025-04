SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 109,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'273 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,40 CHF an. Bei 109,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'532 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 133,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Bei 95,50 CHF fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 21.07.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2025 7,17 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie dennoch in Rot: ZKB bewertet SFS-Rating optimistischer

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert zum Handelsende

Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert am Nachmittag