SFS Aktie News: Anleger schicken SFS am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 128,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'361 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 127,20 CHF. Bei 128,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 4'358 SFS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 27.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,95 CHF je Aktie belaufen.

