Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Schindler konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 231,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'411 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Schindler-Aktie bis auf 232,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 20'927 Schindler-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 243,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 31,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 4,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,23 CHF aus. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2024 wird am 17.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 16.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 8,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch