Schindler Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Schindler

Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 229,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'187 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Schindler-Aktie bis auf 228,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 230,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20'025 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,20 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 6,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (176,40 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 23,10 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,19 CHF. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schindler dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,85 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch