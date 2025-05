S&P 500-Titel Paycom Software-Aktie: Über diese Dividende können sich Paycom Software-Anleger freuen

Für das Jahr 2024 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Paycom Software am 05.05.2025 eine Dividende in Höhe von 1.50 USD beschlossen. Damit wurde die Paycom Software-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 32.74 Prozent vergrössert. 84.80 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Paycom Software-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 30.78 Prozent aufgestockt.

Paycom Software-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Paycom Software-Aktie via New York bei einem Wert von 227.28 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2024 weist der Paycom Software-Titel eine Dividendenrendite von 0.73 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.54 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Paycom Software-Kurs via New York um 10.88 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -10.39 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Paycom Software-Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Paycom Software

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Senkung der Dividende auf 0.75 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0.33 Prozent sinken.

Paycom Software-Kerndaten

Die Dividenden-Aktie Paycom Software gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 13.167 Mrd. USD wert. Paycom Software weist aktuell ein KGV von 22.99 auf. 2024 setzte Paycom Software 1.883 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 8.93 USD.

Redaktion finanzen.ch