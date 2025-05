Börse New York in Grün: S&P 500 mit Gewinnen

Um 20:00 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.11 Prozent auf 5’693.59 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 44.746 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.678 Prozent fester bei 5’669.47 Punkten in den Handel, nach 5’631.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’720.10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’635.38 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.677 Prozent aufwärts. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 08.04.2025, mit 4’982.77 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 6’025.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’187.67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 sank der Index bereits um 2.98 Prozent. Bei 6’147.43 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell DENTSPLY SIRONA (+ 14.62 Prozent auf 15.68 USD), Enphase Energy (+ 9.15 Prozent auf 47.73 USD), Paycom Software (+ 8.96 Prozent auf 249.17 USD), Viatris (+ 7.91 Prozent auf 9.28 USD) und Palantir (+ 7.84 Prozent auf 119.14 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Fortinet (-8.33 Prozent auf 97.83 USD), Cencora (-4.73 Prozent auf 290.16 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-4.47 Prozent auf 54.30 USD), Evergy (-3.46 Prozent auf 67.23 USD) und Cardinal Health (-3.03 Prozent auf 148.83 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21’787’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.850 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

