Reddit-IPO steht an: Ist die Reddit-Aktie jetzt schon überzeichnet?

• Reddit mit Börsengang in dieser Woche• Offenbar mehrfache Überzeichnung des IPO• Angestrebte Unternehmensbewertung wohl in Reichweite

Die Online-Plattform Reddit wird voraussichtlich in dieser Woche ihr Börsendebüt feiern. Geplant ist ein Gang an die New York Stock Exchange, was bereits im Vorfeld überrascht hatte, da Tech-Unternehmen üblicherweise die NASDAQ bevorzugen. Auch bei der angestrebten Bewertung hatte Reddit für Überraschungen gesorgt, denn geht es nach dem Unternehmen, will Reddit im Rahmen des IPO einen Unternehmenswert von 6,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Doch offenbar ist die angestrebte Milliardenbewertung nicht aus der Luft gegriffen.

Wohl grosses Interesse an Reddit-Aktien

Wie Reuters berichtet, sei der Börsengang von Reddit derzeit vier- bis fünffach überzeichnet. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Quellen zufolge werde das Online-Unternehmen seine Aktien im Rahmen der angestrebten Preisspanne zwischen 31 und 34 US-Dollar unters Volk bringen.

Insgesamt will Reddit im Rahmen des IPO bis zu 748 Millionen US-Dollar einsammeln. Damit hatte das Unternehmen seine Erwartungen bereits nach unten angepasst, denn im Rahmen einer Fundraising-Runde im Jahr 2021 war Reddit mit zehn Milliarden US-Dollar bewertet worden, hatte aber in den Folgejahren mit Verlusten zu kämpfen.

Reddit-Börsengang wohl am Mittwoch

Ob Reddit seine 22 Millionen Reddit-Aktien, von denen 15,3 Millionen Anteilsscheine der Klasse A sind und weitere 6,7 Millionen Titel aus dem Besitz von Altaktionären stammen, tatsächlich zum angestrebten Preis unters Volk bringt, wird sich erst am Mittwoch zeigen, dann ist das voraussichtliche Going-Public geplant.

Reddit hat darüber hinaus 1,76 Millionen Anteilsscheine für Reddit-Nutzer zurückgelegt, die sich im Rahmen des IPO an Reddit beteiligen wollen. Das Unternehmen hatte bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass diese so genannten Redditors nicht an Sperrfristen gebunden seien und damit direkt nach dem Börsenlistung für Kursschwankungen sorgen könnten.



Redaktion finanzen.ch