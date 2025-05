PolyPeptide-Aktie gibt kräftig Gas: PolyPeptide bekommt mehr finanziellen Spielraum

Dazu wird der bestehende Kreditrahmen ausgeweitet und auch der Hauptaktionär Draupnir Holding verstärkt seine Unterstützung.

So habe das Bankenkonsortium aus UBS (Koordinator), Danske Bank und ZKB der Erhöhung des bestehenden Kreditrahmens um 40 Millionen Euro auf nun 151 Millionen Euro zugestimmt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Zudem werde die Laufzeit bis März 2028 verlängert.

Hinzu komme mehr Unterstützung durch den Hauptaktionär Draupnir Holding. Dazu wurde die Laufzeit der ausstehenden Beträge unter der unbesicherten kurzfristigen Fazilität mit der Gruppe verlängert, heisst es weiter.

PolyPeptide will damit den Wachstumskurs fortsetzen und den für 2023 rapportierten Umsatz bis 2028 verdoppeln. "Die Finanzierungsvereinbarungen ermöglichen es PolyPeptide, die sich bietenden Chancen, auch im Bereich der Stoffwechselerkrankungen und GLP-1, zu nutzen", wird Finanzchef Marc Augustin zitiert. Das Ziel sei, die starke und steigende Kundennachfrage zu bedienen.

Polypeptide baut seine Produktionskapazitäten an mehreren Standorten derzeit erheblich aus. So etwa in Malmö, Braine-l'Alleud (Belgien), Strasbourg und in Torrance, Kalifornien.

Für die PolyPeptide-Aktie geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 4 Prozent nach oben auf 19,24 Franken.

