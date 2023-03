Personalwechsel bei der Edmond de Rothschild Group - Ariane de Rothschild wird neue CEO

• François Pauly gibt seinen Posten als CEO bei der Edmond de Rothschild Group mit sofortiger Wirkung auf• Ariane de Rothschild übernimmt seinen Posten, stellvertretende CEO wird ihre Vertraute Cynthia Tobiano• Zuletzt hatte es Spannungen zwischen Pauly und de Rothschild gegeben

Ariane de Rothschild löst François Pauly als CEO ab

Am 14. März hat die Edmond de Rothschild Group per Pressemitteilung mitgeteilt, dass François Pauly mit sofortiger Wirkung als CEO zurücktritt. Seine Nachfolgerin: die bisherige Vorstandsvorsitzende Ariane de Rothschild. Ihre alte Position als Vorstandsvorsitzende übergibt sie an Yves Perrier, der seit 2021 im Aufsichtsrat sitzt und für den Vorstandsvorsitz bei der Edmond de Rothschild Group nun seinen anderen Posten als Präsident des französischen Asset Managers Amundi aufgibt. De Rothschild hatte den Vorstandsvorsitz im Januar 2021 nach dem Tod ihres Vorgängers und Ehemanns Benjamin de Rothschild übernommen.

In letzter Zeit hatte es Spannungen zwischen de Rothschild und Pauly gegeben

Stellvertretende CEO wird Ariane de Rothschilds langjährige berufliche Vertraute Cynthia Tobiano. Und obwohl es Berichten zufolge in letzter Zeit Spannungen zwischen de Rothschild und Pauly gab, bleibt auch dieser im Unternehmen und ist nun unabhängiger Verwaltungsrat der Immobiliensparte der Edmond de Rothschild REIM. Offenbar hätte der Wechsel in der Führungsetage ohne die Spannungen zwischen de Rothschild und Pauly erst Ende des Jahres stattgefunden. Weil es aber scheinbar Schwierigkeiten mit der Kommunikation zwischen dem Hauptsitz der Gruppe in Genf und dem anderen grossen Standpunkt in Paris gab, einige Unklarheiten in der Compliance bei Kunden nicht gut angekommen waren und die schwierige interne Situation von Zinswende, Inflation und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs aufgeheizt wurde, hat Pauly - der in einer Reihe anderer Aufsichtsräte sitzt und vermutlich keine Schwierigkeiten bei der weiteren Jobsuche haben wird - nun die Reissleine gezogen.

Umsätze der Gruppe sind 2022 eingebrochen

Als neue Chefin der schweizerisch-französischen Finanzgruppe ist nun also Ariane de Rothschild zukünftig für die rund 2'500 Angestellten an den 29 Standorten weltweit verantwortlich. Die Edmond de Rothschild Group verwaltet insgesamt eigenen Angaben zufolge 178 Milliarden Franken, 2022 sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr deutlich eingebrochen.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.ch