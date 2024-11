Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag leichter

Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 1'227,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'628 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'222,00 CHF nach. Mit einem Wert von 1'225,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'353 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 1'325,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 7,98 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 1'045,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 17,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 39,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 41,24 CHF.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2024 41,58 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch