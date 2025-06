Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag nahezu unverändert

Die Partners Group-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 1'015,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 11'976 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 1'021,00 CHF. Im Tief verlor die Partners Group-Aktie bis auf 1'010,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'016,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'874 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1'426,50 CHF markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,47 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 942,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 42,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 44,06 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 08.09.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 45,77 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

