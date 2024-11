Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1'247,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'938 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'251,50 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'238,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'744 Partners Group-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'325,50 CHF) erklomm das Papier am 22.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,30 Prozent. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'001,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,73 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2023 mit 39,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 41,24 CHF je Aktie ausschütten.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Partners Group.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 41,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch