Organizational change in Arnarlax ehf

Agreement has been made with directors for Finance, Jónas Heiðar Birgisson, and Biology, Rolf Ørjan Nordli, to step down from their positions as a part of organizational reorganization.

Replacement in the position as CFO is Edvin Aspli, which has over the last months served as Chief Strategic Officer and has previous experience from the aquaculture team in Kverva AS, for 3 years. Edvin goes in as acting CFO, until permanent CFO is in place. That process will start immediately.

Replacement for position as COO Biology will be Johnny Indergård, that have over the last 4 years served as Freshwater Manager within the company.

We want to thank Jónas and Rolf Ørjan for their contribution in the phase of building up the company and wish them all the best for the future.

--- Icelandic ---

Skipulagsbreyting hjá Arnarlax ehf

Samið hefur verið um starfslok við fjármálastjóra félagsins, Jónas Heiðar Birgisson og framkvæmdastjóra yfir eldi, Rolf Ørjan Nordli sem hluta af skipulagsbreytingum fyrirtækisins.

Í stöðu fjármálastjóra kemur Edvin Aspli sem undanfarna mánuði hefur starfað sem framkvæmdastjóri stefnumótunar og hefur hann reynslu úr fiskeldisteymi Kverva AS síðastliðin 3 ár. Edvin tekur við sem starfandi fjármálastjóri þar til varanlegur fjármálastjóri hefur verið fundinn. Það ferli mun hefjast strax.

Í stöðu framkvæmdastjóra eldis tekur Johnny Indergård við sem hefur síðastliðin 4 ár starfað sem ferskvatnsstjóri innan fyrirtækisins.

Við viljum þakka Jónasi og Rolf Ørjan fyrir þeirra framlag í uppbyggingu fyrirtækisins og óskum þeim alls hins besta í framtíðinni.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act