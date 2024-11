Online-Seminar: Die Macht der Power Breakouts

Die klassischen Breakout-Strategien grosser Trader bieten faszinierende Chancen, bringen jedoch immense Herausforderungen mit sich. Hohe Schwankungen von über 70% und niedrige Trefferquoten von rund 30% erschweren die Anwendung für private Anleger erheblich. Oft sind diese Strategien äusserst zeitaufwändig und mental belastend - Faktoren, die sie für viele unattraktiv machen. René Wolfram hat sich dieser Problematik gewidmet und eine neue Art der Breakout-Strategie entwickelt, die das Trading für private Investoren planbarer und effizienter gestaltet. Im Webinar am 19. November um 18 Uhr stellt er diese optimierten Methoden im Detail vor.

» Profitieren Sie von Experten-Tipps und melden sich hier für das Webinar an!

René Wolframs Breakout-Ansatz basiert nicht allein auf dem Preis, sondern auf einer raffinierten Kombination aus Zeit und Preis. Diese Methode konzentriert sich ausschliesslich auf Zeitfenster, die in den letzten 50 Jahren statistisch signifikante Trendbewegungen gezeigt haben. Das Resultat: Eine beeindruckende Trefferquote von über 72% und ein durchschnittlicher Gewinn von mehr als 2000 Dollar pro Trade. Die Strategie ermöglicht eine klare Struktur, die den Aufwand reduziert und so eine zeitsparende Umsetzung ermöglicht - ideal für Anleger, die nach einem nachhaltigen und praxistauglichen Ansatz suchen. Im Webinar am 19. November um 18 Uhr zeigt René Wolfram, wie auch private Trader von diesen Erkenntnissen profitieren können.

» Melden Sie sich jetzt an und finden Sie heraus, wie Sie mehr aus Ihrem Depot herausholen können!

René Wolfram gibt in einem exklusiven Webinar am 19. November um 18 Uhr Einblicke in die Hintergründe seiner Breakout-Strategie und zeigt, wie sie in der Praxis funktioniert. Als erster Deutscher, der 2013 auf dem Podium der Trading-Weltmeisterschaft stand, hat René bewiesen, dass sein System auch auf höchstem Niveau funktioniert. Für das kommende Jahr plant er erneut die Teilnahme - und setzt dabei auf die Wochen-Breakouts seines RW Miracles Portfolios. Im Webinar erfahren Teilnehmer, wie diese Breakouts entwickelt wurden und wie sie auch im eigenen Trading von Wolframs einzigartigem Ansatz profitieren können.

Ihr Experte im Online-Seminar

René Wolfram, Jahrgang 1977, ist seit 1998 in Vollzeit an der Börse aktiv. In seinen nunmehr 25 Jahren hat er sämtliche Aufs und Abs der Börsen miterlebt, hat alle denkbaren Fehler gemacht und daraus seine Lehren ziehen können. Er verfolgt eine stark systematische Vorgehensweise, die er in einem Multi-Market-Portfolio auf Rohstoffe, Indizes, Anleihen, Währungen und mit Aktien umsetzt. Zugrunde liegen seinen Trading-Methoden fundamentale Basiseffekte, die statistisch signifikante Markt-Anomalien bewirken. Vorbild für Wolfram sind primär Trader aus den USA, vor allem Trader-Legende Larry Williams, der seine Denkweise massgebend beeinflusste. 2013 eiferte René Wolfram seinem Vorbild nach und nahm erfolgreich an der offiziellen Trading-Weltmeisterschaft im Futureshandel - der Robbins Worldcup Trading Championship - teil. Als erster Deutscher belegte der Frankfurter damals den dritten Platz und nahm die Trophäe auf dem Floor der CME in Chicago entgegen. Er bildete bis heute mehr als 4500 Trader in Seminaren und anderen Schulungsformaten aus und weiter.