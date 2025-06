Nikkei 225-Wert Eisai-Aktie: So hoch ist die Eisai-Dividendenausschüttung

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Eisai am 18.06.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 160.00 JPY je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von Eisai beläuft sich auf 45.55 Mrd. JPY. So verringerte sich die Eisai- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0.806 Prozent.

Eisai- Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte das Eisai-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 4’033.00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Eisai, demnach wird das Eisai-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Eisai-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Eisai-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der Eisai-Titel eine Dividendenrendite von 3.86 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 2.57 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr fiel der Eisai-Aktienkurs via TSE um 36.48 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -36.42 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Eisai

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3.97 Prozent ansteigen.

Eisai-Basisdaten

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Eisai steht aktuell bei 1.130 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Eisai beträgt aktuell 25.31. Der Umsatz von Eisai betrug in 2025 789.400 Mrd. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 163.76 JPY.

Redaktion finanzen.ch