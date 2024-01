Nach Underperformce: Wall Street-Bulle sieht enormes Potential bei US-Nebenwerten

• US-Nebenwerte haben 2023 underperformt• Tom Lee nennt Small Caps seine beste Idee für 2024• Viele günstige Faktoren

Die Aktien kleiner US-Unternehmen haben im vergangenen Jahr underperformt: So stieg der Nebenwerte-Index Russell 2000 im Jahr 2023 lediglich um 17 Prozent, wohingegen der S&P 500, der den breiten US-Aktienmarkt widerspiegelt, gleichzeitig um kräftige 24 Prozent zulegen konnte. Doch obwohl sich diese Underperformance in den ersten Tagen 2024 fortgesetzt hat, ist Tom Lee, Mitbegründer der Investmentberatungsgesellschaft Fundstrat Global Advisors, äusserst optimistisch in Bezug auf die weitere Entwicklung bei den US Small Caps.

Höhenflug bei US Small Caps erwartet

Lee, der im Allgemeinen für seine optimistischen Prognosen und Unterstützung von Kryptowährungen bekannt ist, hat in einem Ausblick für 2024 die US-Nebenwerte als seine beste Idee für das neue Jahr bezeichnet und einen Höhenflug in Aussicht gestellt: "Ich denke, dass Small Caps einen grösseren Sprung [als Large Caps] machen könnten, Sie wissen schon, 50 oder 60 Prozent. Ich denke, der Russell 2000 könnte das Jahr bei über 3'000 Punkten beenden", so Lee in einem Interview mit dem US-Sender CNBC.

Laut Lee gewinne die laufende Aktienmarkt-Rally an Breite und sei nicht mehr nur auf Mega-Cap-Technologiewerte konzentriert, wie es 2023 noch der Fall war. Dies sollte Small-Cap-Aktien zugutekommen, so der erfahrene Analyst.

Ausserdem verwies er auf die historisch günstigen Bewertungen: "Small Caps sind im Vergleich zum S&P 500 auf Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnisses wieder auf dem Stand von 1999, dem absoluten Tiefpunkt und Ausgangspunkt einer zwölfjährigen Outperformance von Small Caps", sagte Lee.

Was US-Nebenwerte antreiben könnte

Tom Lee, der als der grösste Bulle der WallStreet gilt, nannte drei Faktoren, die diesem oft übersehenen Bereich des Aktienmarktes zusätzlichen Auftrieb geben könnten. Erstens seien Fondszuflüsse in den Aktienmarkt notwendig, damit Small-Cap-Aktien eine Outperformance erzielen können. Hier könne es in 2024 eine erfreuliche Entwicklung geben, wenn sich Privatanlegergelder zunehmend für Aktieninvestments erwärmen.

Zweitens seien Small-Cap-Aktien stark fremdfinanziert und hätten deshalb tendenziell höhere Kapitalkosten. Dies bedeutet, dass sie von Zinssenkungen viel stärker profitieren dürften als Large-Cap-Aktien. Laut dem letzten Fed-Protokoll sehen die US-Währungshüter den Leitzins derzeit auf seinem Gipfel oder zumindest nahe dran. Man sei bereit, die Zinsen zu senken, falls sich der Inflationsrückgang im Jahr 2024 fortsetze, hiess es. Für 2024 haben sie deshalb mindestens drei Zinssenkungen signalisiert. Viele Marktteilnehmer halten dies sogar nur für eine konservative Schätzung und rechnen eher mit bis zu sechs Senkungen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sei, dass kleine Unternehmen meist nicht global aufgestellt sondern überwiegend von der Binnenwirtschaft abhängig sind. Daher könne eine Ausweitung des US-Wirtschaftswachstums zu einem "enormen Rückenwind" für Small-Cap-Aktien werden, erklärte Lee.

Redaktion finanzen.ch