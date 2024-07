Morphic-Aktie explodiert um 75 Prozent nach Übernahmeankündigung durch Eli Lilly

• Eli Lilly kauft Morphic für 3,2 Milliarden US-Dollar• Morphic-Aktionäre erhalten 57 US-Dollar pro Aktie• Molekül MORF-057 als Hoffnungsbringer bei entzündlichen Darmerkrankungen

Im Montagshandel an der NASDAQ schoss die Morphic-Aktie 75,06 Prozent nach oben auf 55,74 US-Dollar, nachdem das biopharmazeutische Unternehmen per Pressemitteilung bekanntgegeben hat, dass es vom Arzneimittelhersteller Eli Lilly übernommen wird. Eli Lilly-Aktien zeigten sich an der NYSE daneben um 0,34 Prozent fester bei 917,68 US-Dollar.

Eli Lilly zahlt kräftigen Aufschlag für Morphic-Übernahme

Wie aus der Pressemitteilung von Morphic hervorgeht, wird Eli Lilly im Rahmen der Übernahme 57 US-Dollar pro Morphic-Aktie bezahlen. Das entspricht einem Aufschlag von rund 79 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag, der bei 31,84 US-Dollar lag. Insgesamt hat der Deal ein Volumen von rund 3,2 Milliarden US-Dollar.

Die Vorstände beider Unternehmen haben der Transaktion laut der Mitteilung zugestimmt und der Morphic-Vorstand empfiehlt auch den Morphic-Aktionären, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen. Die Unternehmen rechnen mit einem Abschluss der Transaktion bereits im dritten Quartal 2024.

Fokus auf neuen Therapien im Bereich der Gastroenterologie

Morphic ist laut Unternehmensangaben ein biopharmazeutisches Unternehmen, das orale Integrin-Therapien zur Behandlung schwerer chronischer Erkrankungen entwickelt. Im Fokus steht dabei momentan vor allem die Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen mittels des Moleküls MORF-057, die derzeit in Phase-2-Studien zu Colitis ulcerosa und Morbus Crohn untersucht wird. Mit der Übernahme durch Eli Lilly sollen laut Pressemitteilung die Behandlungsergebnisse für Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen verbessert werden.

"Morphic war immer davon überzeugt, dass das enorme Potenzial von MORF-057 zum Nutzen von Patienten mit IBD [inflammatory bowel disease, entzündlicher Darmerkrankung; Anm. d. Red.] durch den idealen strategischen Partner optimiert werden könnte. Lilly bringt beispiellose Ressourcen und Engagement in den Bereichen Entzündung und Immunologie ein", wird Morphic-CEO Praveen Tipirneni in der Pressemitteilung zitiert.

Die strategische Transaktion unterstreiche das Engagement von Eli Lilly im Bereich der Gastroenterologie, sagte Daniel Skovronsky, wissenschaftlicher Leiter von Eli Lilly, laut Pressemitteilung. "Orale Therapien könnten neue Möglichkeiten für ein früheres Eingreifen bei Erkrankungen wie Colitis ulcerosa eröffnen und zudem das Potenzial einer Kombinationstherapie bieten, um Patienten mit schwereren Krankheitsverläufen zu helfen", so Skovronsky weiter.

Redaktion finanzen.ch