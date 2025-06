Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

- Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Montag laut vorbörslichen Notierungen weiter bergab. Der US-Angriff auf das iranische Atomprogramm dürfte für eine längere Phase der Verunsicherung und erhöhter Nervosität am Markt sorgen, heisst es von Händlern. Wichtig für die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten sei nun, ob die Energieexporte aus dem Nahen Osten unterbrochen werden. Denn Öl sei der wichtigste Faktor, der die Spannungen im Nahen Osten auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte übertrage, schreibt die UBS.

- SMI vorbörslich: -0,40% auf 11'823,56 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,08% auf 42'207 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,51% auf 19'447 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,16% auf 38'341 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim-Abspaltung Amrize geht an die Börse SIX: Referenzpreis für Amrize-Aktie 46,08 Fr. - für Holcim-Aktie 47,60 Fr. - Novartis erreicht bei Regulus-Übernahme Zwischenetappe - Roche: Kombination von Lunsumio und Polivy verlängert Remission bei Patienten Frühe Daten für Hämophilie-Kandidaten NXT007 ermutigen GS vorbörsliche Indikation +1,4% - EPH meldet grosse Verschiebungen im Aktionariat - Idorsia erhält Zulassung von Quviviq in China - Molecular Partners und Partner Orano präsentieren neue Daten zu Radio-DARPin - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,053% - BB Biotech: Saba Capital Management, L.P. meldet Anteil von 3,064% - EPH: Valartis Property meldet Anteil von 32,327%; Silverlight Fund 32,678% - HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen im Zshg. mit Wandelanleihe - Sensirion: Swisscanto meldet Anteil von 3,003% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Amrize: 1. Handelstag an der SIX - GV: HBM, Pierer Mobility Dienstag: - GV: Addex, PEH, Xlife Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Idorsia: Bondholder Meetings - GV: Highlight Event, Landis+Gyr, Lastminute WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2024 (08.30 Uhr) - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Mai 2025 (Dienstag) - UBS-CFA Index Juni (Mittwoch) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröff., 09.15h) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröff., 09.30h) - EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröff., 10.00h) - GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröff., 10.30h) - USA S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröff., 15.45h) Wiederverkäufe Häuser 5/25 (16.00h) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - Amrize-Aktien bis auf weiteres im SMI und SLI (SMI hat entsprechend 21 Titel, SLI 31 Titel) Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, HEUTE) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9408 - USD/CHF: 0,8173 - Conf-Future: -81 BP auf 162,42% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,359% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,00% auf 11'871 Punkte - SLI (Freitag): +0,08% auf 1'940 Punkte - SPI (Freitag): -0,01% auf 16'448 Punkte - Dax (Freitag): +1,27% auf 23'351 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,87% auf 7'590 Punkte

