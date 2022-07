Mark Mobius: Investments in diesem Schwellenland haben Potenzial

• Unternehmenskultur als Leistungsmotor• Indischer Markt mit Wachstum im Technologiesektor• Chance in Diversifizierung der Produktion globaler Unternehmen

"Im Moment konzentrieren wir uns mehr und mehr auf Indien", sagte Mobius, Gründungspartner von Mobius Capital Partners, in der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia". Unglaubliches Wachstumspotenzial erwachse vor allem aus der Tatsache, dass die einzelnen indischen Bundesstaaten so unterschiedlich seien. Um dem Rechnung zu tragen, nenne er Indien deshalb auch "Vereinigte Staaten von Indien".

Im Interview betont der Fondsmanager mehrfach die offene Kultur in Indien, die dem Markt zugutekomme, denn Unternehmenskultur spiele bei der Portfolio-Auswahl eine grosse Rolle. Mobius Capital Partners sei davon überzeugt, "dass Unternehmen, die eine authentische und effektive Kultur pflegen, einen überlegenen und dauerhaften Wert schaffen", so steht es in der Einleitung zur vom Unternehmen herausgegebenen Studie "Unternehmenskultur als Motor für die Unternehmensleistung in Schwellenländern".

Mark Mobius gilt als Experte in Sachen Schwellenländer und verweist im Interview darauf, dass die Chance im indischen Markt vor allem im Technologiesektor liege. Zahlreiche indische Unternehmen aus der Software-Branche seien bereits global vertreten. Das weltweit agierende Firmen-Konglomerat Tata Group mit seinem Engagement in zahlreichen Sektoren, von der Metallverarbeitung (Tata Steel), über Energie (Tata Power) und Chemie bis hin zu Dienstleistungen (Tata Communications), Konsumgütern (Tata Global Beverages) und Informationstechnologie sei nur ein prominentes Beispiel.

Auf die letzten zwei Jahre gesehen, hat der indische Leitindex SENSEX deutliche Zuwächse verzeichnet, seit Anfang 2020 annähernd 30 Prozent. Seit Beginn dieses Jahres ist auch das indische Börsenbarometer wie die meisten globalen Märkte mit der Angst der Anleger vor einer Rezession gefallen, derzeit etwas mehr als sieben Prozent.

Mark Mobius bleibe trotz der aktuell volatilen Märkte bei seiner Aussage Indien sei ein über mehrere Dekaden aufstrebender Markt, verkündet der Fondsmanager via Twitter. Indien habe das Potenzial zum weltweiten Produktionszentrum im Hardwarebereich zu werden, denn globale Unternehmen, wie etwa der Tech-Gigant Apple hätten in den letzten Jahren erkannt, dass sie ihre Produktion diversifizieren müssten und sich nicht mehr ausschliesslich auf China konzentrieren könnten.

I’ve said in the past that India is a multi-decade bull and I stand by my remark despite the recent market volatility. India has so much potential to become the next manufacturing powerhouse as more companies realize they can’t just rely on China. https://t.co/V2Tbt6NW1k