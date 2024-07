Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag billiger

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 517,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'325 Punkten notiert. Bei 515,60 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 518,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 33'488 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei 559,40 CHF erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 7,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 308,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,53 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 4,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Lonza-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 12,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch