Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochmittag gefragt

Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 130'400,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 17'068 Punkten tendiert. Die Lindt-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 130'600,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129'400,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131'000,00 CHF erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 97'000,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2024 mit 1'500,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'606,79 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lindt am 22.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.07.2026 dürfte Lindt die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2025 3'117,13 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

