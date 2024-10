Leonteq Aktie News: Leonteq verliert am Donnerstagmittag

Die Leonteq-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,65 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'080 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Leonteq-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,55 CHF aus. Bei 26,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'100 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,97 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 18,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 1,000 CHF aus.

Voraussichtlich am 06.02.2025 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.02.2026 dürfte Leonteq die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 5,15 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch