Langfristige Chancen für Anleger: Acht unterbewertete Schweizer Aktien unter der Lupe

Die globalen Finanzmärkte stehen derzeit vor Herausforderungen, die durch geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftliche Schwankungen verstärkt werden. In solchen Phasen könnten unterbewertete Aktien besonders attraktiv für langfristig orientierte Anleger sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine der am häufigsten verwendeten Kennzahlen zur Identifizierung günstig bewerteter Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie im Vergleich zu ihrem erwarteten Gewinn unterbewertet sein könnte.

Basierend auf aktuellen Gewinnschätzungen von Bloomberg-Analysten für Ende 2025, hat das Online-Magazin Cash acht Schweizer Unternehmen mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) untersucht, die tendenziell unterbewertet sein könnten.

1. Implenia-Aktie: Trotz Kursrallye noch ein Geheimtipp? (KGV 8)

Der grösste Schweizer Baukonzern Implenia hat 2024 trotz leicht rückläufigem Umsatz seine Profitabilität gesteigert. Aktionäre dürfen sich auf eine höhere Dividendenausschüttung freuen. Zudem gewann Implenia einen Grossauftrag in Schweden im Umfang von rund 130 Millionen Franken. Das KGV von acht macht die Aktie attraktiv, auch wenn der Kursanstieg seit Jahresbeginn 2025 das weitere Potenzial womöglich begrenzen könnte.

2. Klingelnberg-Aktie: Chance für mutige Anleger? (KGV 8)

Der Maschinenbauer Klingelnberg leidet unter der schwachen Automobil- und Zulieferindustrie, insbesondere in Deutschland, und sah sich gezwungen, das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 nach unten anzupassen. Die Aktie hat seit dem Hoch im Juni 2023 stark nachgegeben. Mit einem KGV von 8 erscheint die Aktie als eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Die Unsicherheit in der Branche spiegelt sich jedoch in der tiefen Bewertung wider, womit ein Investment mit erhöhten Risiken verbunden sein könnte.

3. lastminute.com-Aktie: Tourismus-Schnäppchen oder Risikofaktor? (KGV 9)

Der Online-Reiseanbieter lastminute.com konnte 2024 zwar seinen Gewinn steigern, aber der Aktienkurs ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Das Unternehmen bleibt zuversichtlich für das Wachstum im Kerngeschäft, was Potenzial für Kurssteigerungen bieten könnte. Die Geschäftsprognose für 2025 könnte zudem für weitere Kursbewegungen sorgen.

4. SoftwareONE-Aktie: IT-Dienstleister auf Talfahrt - Kommt die Wende? (KGV 9)

Restrukturierungskosten und ein CEO-Wechsel haben SoftwareONE in die roten Zahlen gedrückt. Die Aktie fiel von 18 Franken Mitte letzten Jahres auf unter 6 Franken, hat sich aber stabilisiert. Die Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens drückt weiterhin auf den Kurs. Dennoch könnte die laufende Neuausrichtung langfristig Potenzial für eine Erholung bieten.

5. Banque Cantonale de Genève-Aktie: Kantonalbank mit Potenzial? (KGV 9)

Die börsennotierte Kantonalbank verzeichnete 2024 ihr zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Trotz erheblicher Kursverluste in der zweiten Jahreshälfte 2024 ist der Trend seit Mitte November wieder tendenziell freundlicher. Die BCGE bleibt jedoch angesichts der Zinsentwicklung bei den Prognosen für 2025 vorsichtig.

6. Vaudoise-Aktie: Heimvorteil für Anleger? (KGV 10)

Als einziger Versicherer mit Fokus auf den Heimmarkt Schweiz hat Vaudoise ein solides Wachstum erzielt. Der Aktienkurs ist seit Anfang März 2025 deutlich gestiegen. Ob weiteres Potenzial besteht, wird sich mit den Halbjahreszahlen am 26. März 2025 zeigen.

7. Swiss Re-Aktie: Trotz Rekordhoch Luft nach oben? (KGV 11)

Der Rückversicherer hat 2024 mit einem Milliardengewinn abgeschlossen. Der Aktienkurs steigt kontinuierlich und erreicht ein Allzeithoch nach dem anderen. Analysten bleiben weiterhin zuversichtlich. Die Erhöhung der Dividende um 8 Prozent auf 7,35 US-Dollar je Aktie macht Swiss Re tendenziell weiterhin attraktiv.

8. Leonteq-Aktie: Vom Hochflieger zum Krisenfall - Spekulative Chance? (KGV 13)

Die Investmentfirma steckt in der Krise. Gewinnziele für 2026 wurden ausgesetzt, und interne Probleme belasten das Vertrauen der Investoren. Der Aktienkurs ist Anfang 2025 auf ein Rekordtief gefallen. Aufgrund der hohen Risiken könnte Leonteq ein spekulatives Investment bleiben.

Aktien mit Potenzial?

Unterbewertete Schweizer Aktien können attraktive Investmentmöglichkeiten bieten, sind jedoch mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Wie sich die genannten Aktien tatsächlich entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

