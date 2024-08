Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Hausse bei Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag

Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) legte um 04:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 7,7 Prozent auf 14,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'187 Punkten liegt. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,80 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,44 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 593'117 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 16.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,07 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,76 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 87,90 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Kuros (Kuros Biosciences) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 12.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

