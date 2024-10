Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) macht am Montagmittag Boden gut

Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere um 12:28 Uhr 1,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'011 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 18,88 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,88 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 48'705 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,05 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei 2,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 830,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250000,00 CHF gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 12.03.2025 gerechnet. Am 18.03.2026 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,010 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch