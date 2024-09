Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 262,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'430 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 260,90 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,40 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 40'035 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 301,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 14,97 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,50 CHF am 27.10.2023. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 10,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Kühne + Nagel International-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,15 CHF ausgeschüttet werden. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,37 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.05 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 5.97 Mrd. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Kühne + Nagel International die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2024 10,63 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

Commerzbank will Mitarbeiterzahl reduzieren