Kudelski Aktie News: Kudelski am Freitagnachmittag höher

Die Kudelski-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 1,46 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'729 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kudelski-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,47 CHF aus. Bei 1,43 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 62'781 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 markierte das Papier bei 1,77 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,15 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 20,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Kudelski-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.08.2025 erfolgen. Am 20.08.2026 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,384 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie

Kudelski-Aktie mit Plus: Kudelski stattet Niello mit Identitätsprüf-Tool aus

Kudelski-Aktie fester: Kudelski liefert Ortungsausrüstung an US-Baumaschinenverkäufer

Kudelski-Tochter Nagravision startet Zusammenarbeit mit Bango - Aktie schwächelt