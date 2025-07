Komax Aktie News: Komax am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 110,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'697 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 110,60 CHF ein. Bei 110,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 117 Komax-Aktien.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Bei 81,90 CHF fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 35,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,400 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2024.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Komax am 12.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Komax rechnen Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,60 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

