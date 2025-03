Komax Aktie News: Komax verbilligt sich am Nachmittag

Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 4,3 Prozent auf 103,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'065 Punkten steht. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,20 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,00 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'695 Stück gehandelt.

Bei 186,80 CHF erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 81,36 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 2,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,80 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,90 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

