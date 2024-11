Komax Aktie News: Komax am Montagmittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr wies die Komax-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 109,60 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'584 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Komax-Aktie sogar auf 110,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,00 CHF. Bisher wurden heute 10'091 Komax-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 202,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 45,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,225 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Komax am 11.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Komax die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Komax-Verlust in Höhe von -0,524 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch