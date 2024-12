Komax Aktie News: Komax verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 117,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'604 Punkten steht. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 117,20 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,40 CHF. Bisher wurden heute 3'197 Komax-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 CHF. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 16,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,338 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,026 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch