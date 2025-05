Komax Aktie News: Komax am Vormittag massiv unter Druck

Die Komax-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 5,3 Prozent auf 99,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'583 Punkten realisiert. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,80 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,80 CHF. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 2'326 Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,40 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 81,90 CHF. Mit Abgaben von 17,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 CHF ausgeschüttet werden.

Die Komax-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2025 4,85 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

