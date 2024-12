Komax Aktie News: Komax steigt am Mittag

Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 112,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'684 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 113,00 CHF. Mit einem Wert von 111,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'675 Komax-Aktien.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Komax-Aktie derzeit noch 79,72 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,338 CHF je Aktie ausschütten.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2024 0,026 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch